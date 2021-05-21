Кличко: я в прошлом боец и сейчас борюсь, но не внутри – я не враг Зеленскому

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не враг президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он также отметил, что не хочет внутренней борьбы.

Такое заявление городской глава сделал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 21 мая. Он рассказал, почему пытался попасть на прием к главе государства (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Кличко, последний раз с Зеленским он общался полгода назад. В то же время он подтвердил, что звонил в приемную, писал смс и просил о встрече, однако это касалось исключительно рабочих моментов.

Мэр столицы предположил, что кто-то может передавать президенту неверную информацию и манипулировать.

"Коммуникация нужна, должна быть синергия. Я в прошлом боец и сейчас борюсь, но я не хочу бороться внутри друг с другом. Наш враг только этого и ждет. Я ни в коем случае президенту не враг. У нас общие вызовы – это запредельные тарифы, маленькие зарплаты, бедность, борьба с коронавирусом, российская агрессия", – сказал Кличко.

Также он предостерег от обострения ситуации, потому что это приведет к негативным последствиям и дестабилизации в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правоохранители устроили масштабные обыски на коммунальных предприятиях столицы. Мэр назвал это атакой против него.