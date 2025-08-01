Кличко встретился с главой посольства США в Украине Джули Дэвис

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис. Они обсудили ситуацию в Киеве и в Украине.

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Об этом городской голова столицы сообщил в соцсетях. Кличко рассказал, о чем шла речь во время встречи с Джули Дэвис.

"Речь шла о важности неизменности демократических преобразований в Украине, соблюдении принципов демократии и законности на пути нашего государства в ЕС, о сильном местном самоуправлении и защите его прав", – отметил мэр Киева.

Виталий Кличко поблагодарил Соединенные Штаты за всестороннюю поддержку и помощь Украине и ее столице.