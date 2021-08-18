Кличко имеет один из самых высоких рейтингов доверия украинцев, власти не удастся его запугать, – Палатный

Мэр Киева Виталий Кличко имеет один из самых высоких рейтингов доверия украинцев и наименьший среди политиков антирейтинг. Объединение "УДАРа Виталия Кличко" с другими политическими силами в противодействии власти – еще одна причина для усиления давления на партию и ее лидера.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный. По его словам, давление на Кличко приведет к лишь к дискредитации власти в глазах украинский.

"Избиратели давно научились отличать дешевый фарс и срежиссированное шоу от настоящих доказательств. Власти не удастся нас запугать, так же как и не удастся забрать у нас главное – доверие людей!" – отметил Палатный.

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По его убеждению, власть пытается создать основу, чтобы назначить главой КГГА не того, кого избрали киевляне.

Палатный подчеркнул, что арсенал власти в борьбе с командой Кличко исчерпывается "шитыми белыми нитками уголовными делами, ручными правоохранителями, безосновательными обвинениями и рутинными повседневными обысками".

Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко якобы могут объявить о подозрении и отстранить от должности главы КГГА. Исполняющим его обязанности могут назначить министра развития общин и территорий Алексея Чернышова, сообщили источники в политической партии "Слуга народа".