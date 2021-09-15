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Бюджет Киева на 2022 год планируем около 65 млрд гривен больше, чем в этом году, – Кличко
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Бюджет Киева на 2022 год составит, по расчетам, около 65 млрд грн – больше, чем в этом году, из-за недополучений, которые повлекла пандемия.
Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала "Прямой".
"Что касается бюджета города, он будет немного больше, чем в этом году. Несмотря на недополучения, которые повлекла пандемия, смета 2022 года составит примерно 65 млрд грн", – сказал Кличко.
По словам мэра Киева, традиционно почти третью часть бюджета направят на сферу образования. Значительную часть средств также собираются выделить на медицину, транспорт и строительство и ремонт дорог.
В то же время Кличко отметил, что только в этом году, из-за кризиса, вызванного пандемией, город недополучили почти 5 млрд грн.