Погибли от российской ракеты в Киеве: в Иванковичах похоронили четырех членов семьи Гаевых. Видео

Во вторник, 5 августа, в селе Иванковичи Киевской области попрощались с воспитательницей Натальей Гаевой, ее 22-летним и 17-летним сыновьями Владиславом и Романом, а также братом Александром. Все они погибли в результате российского ракетного удара по многоэтажке в Святошинском районе столицы 31 июля.

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У Натальи остались муж и 10-летний сын. В ту ночь они были дома в селе, пока Наталья со своим средним и старшим сыновьями находилась в квартире своей матери в Киеве.

Все четверо, вместе с братом Натальи, погибли, когда ракета российских захватчиков разрушила всю квартиру.

"Роман всегда смеялся громче всех. А Влад – он был романтиком. Он писал стихи, играл на гитаре и губной гармошке. Он и его девушка собирались переехать, и жить вместе", – рассказала Елена Стецюк, двоюродная сестра Натальи и крестная мать Романа.

Упомянутая девушка Владислава – Ангелина Савченко – говорит, что и без официального брака стала частью семьи.

"Они были очень близки со мной. Некоторые говорят, что восемь лет – это не очень долго, но мы очень крепко связались. Мы хотели стать одной большой семьей. Что ж, я уже часть их семьи, даже без обручального кольца. Это уже не имеет значения", – говорит она.

Что предшествовало

Армия страны-агрессора России в ночь на 31 июля массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись на жилые кварталы, под прицелом врага оказались многоэтажные дома.

Только 1 июля сотрудники ГСЧС завершили поисково-спасательные работы в доме в Святошинском районе Киева, в который 31 июля попала российская ракета. В результате террористического обстрела в городе погиб 31 человек.

По последним данным, в медицинских учреждениях Киева до сих пор остаются 25 человек, пострадавших в результате указанной террористической атаки РФ. Из них 10 – в тяжелом состоянии.

А теперь люди несут цветы и детские игрушки к этому дому в Святошинском районе, чтобы почтить память погибших. Кроме того, здесь установлены портреты тех, чьи жизни забрала страна-агрессор.

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