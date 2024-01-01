Погибли 29 человек: в Киеве увеличилось количество жертв ракетного удара РФ

В Киеве увеличилось количество жертв самого массированного ракетного удара российских оккупантов, который они совершили 29 декабря. Вечером 1 января нашли тело еще одного погибшего.

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Таким образом количество погибших увеличилось до 29 человек. Об этом сообщил глава КГГА Сергей Попко в Telegram.

Он отметил, что трое суток спасатели проводят поисково-спасательную операцию после воздушного удара по украинской столице.

"К сожалению, до сих пор находят тела погибших от российских ракет. По состоянию на сегодня, на 22:30 обнаружили 29 погибших. Самая страшная трагедия для столицы с начала полномасштабного вторжения", – говорится в сообщении.

Как известно, 1 января в Киеве объявили Днем траура по погибшим в результате очередного террористического акта России.

Отметим, что утром 1 января спасатели обнаружили тела еще пяти человек на месте ракетного удара в Киеве 29 декабря. Накануне мэр украинской столицы Виталий Кличко подчеркнул, что российская атака на столицу 29 декабря стала самой большой по количеству жертв среди мирных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь с 28 на 29 декабря атаковала Киев несколькими десятками ракет разного типа. В небе над столицей силами ПВО все воздушные цели были уничтожены, однако, к сожалению, в городе есть разрушения и жертвы.

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