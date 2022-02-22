Подразделения МВД взяли под охрану объекты критической инфраструктуры Киевщины, – Монастырский

Ольга Липич
Кияни
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Подразделения МВД взяли под охрану объекты критической инфраструктуры Киевщины, – Монастырский
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Глава украинского министерства внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что подразделения ведомства взяли под охрану объекты критической инфраструктуры столичного региона. Он подчеркнул, что система охраны и обороны этих объектов боеспособна.

На своей странице в Facebook во вторник, 22 февраля, глава МВД отметил, что провел проверку структур и сам убедился в боеспособности системы их обороны.

"Она включает охрану аэродромов, складов горюче-смазочных материалов и другие объекты", – написал Монастырский, отметив, что в ведомстве отработали план мер по противодействию всем возможным сценариям.

Глава МВД провел проверку
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В частности, по его словам, речь идет о плане действия в случае вероятного захвата диверсионно-разведывательными группами врага взлетно-посадочных полос и высадки десанта или попыток посадки авиации врага на украинские аэродромы.

В ведомстве проинспектировали систему обороны и защиты объектов

Министр подчеркнул, что подразделения Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и служб безопасности готовы к защите объектов критической инфраструктуры – они, уверен Монастырский, действуют профессионально, слаженно и оперативно.

Подразделения МВД взяли под охрану объекты критической инфраструктуры

"Главный фактор защиты Украины – не ждать, а наша готовность дать отпор, как на передовой, так и в тылу. Особенно когда речь идет о защите объектов критической инфраструктуры", – говорится в сообщении главы ведомства.

Скриншот сообщения Дениса Монастырского в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 февраля министр внутренних дел Украины Денис Монастырский вместе с народными депутатами и группой иностранных журналистов попал под обстрел со стороны российско-оккупационных войск в Донбассе.

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