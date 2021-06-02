Под Радой УПЦ МП протестовала против ID-паспортов из-за "числа зверя". Фото и видео

Ольга Липич
Ольга Липич
Кияни
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Под Радой УПЦ МП протестовала против ID-паспортов из-за 'числа зверя'. Фото и видео

Под зданием Верховной Рады Украины в среду, 2 июня, представители Украинской православной церкви Московского патриархата протестовали против ID-паспортов. По их убеждению, в них якобы закодированно "число зверя".

Соответствующие фото и видео опубликовал Telegram канал "PavlovskyNews". Как отмечали протестующие во время акции, электронный номер – это "число зверя", которое можно наносить на ID-паспорт (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Мы хотим, чтобы осталась книжечка, как и была. И мы сейчас будем молиться, чтобы так и осталось. Этот закон –я против человеческой воли", – сказал один из участников акции.

Верующие протестовали под Радой
Видео дня
Протестующих было более ста
Они молились, чтобы в Украине окончательное не ввели электронные паспорта

В мероприятии приняли участие более ста человек. Оно прошло мирно и без потасовок.

"Мы хотим быть рабами Божьими, а не рабами системы", – заявили верующие. Они имели с собой плакаты "Спасите детей от опасных Е-идей!", "В смартфоне государство" – это человек без имени и права".

Прихожане имели с собой плакаты
Они выступали против "числа зверя"
Они выступали против "числа зверя"
Протестующих было более ста

Отметим, комитет Верховной Рады Украины по правовой политике уже рекомендовал парламенту принять за основу законопроект № 3986, который предусматривает вывод из оборота бумажных паспортов в форме "книжечки" и замену их пластиковыми удостоверениями личности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине отменят штамп о месте регистрации в паспорте (прописку). Вместо этого будет работать электронный реестр, из которого чиновники должны будут сами получать информацию об адресе постоянного проживания.

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