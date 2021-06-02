Под Радой УПЦ МП протестовала против ID-паспортов из-за 'числа зверя'. Фото и видео

Под зданием Верховной Рады Украины в среду, 2 июня, представители Украинской православной церкви Московского патриархата протестовали против ID-паспортов. По их убеждению, в них якобы закодированно "число зверя".

Соответствующие фото и видео опубликовал Telegram канал "PavlovskyNews". Как отмечали протестующие во время акции, электронный номер – это "число зверя", которое можно наносить на ID-паспорт (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Мы хотим, чтобы осталась книжечка, как и была. И мы сейчас будем молиться, чтобы так и осталось. Этот закон –я против человеческой воли", – сказал один из участников акции.

Видео дня

В мероприятии приняли участие более ста человек. Оно прошло мирно и без потасовок.

"Мы хотим быть рабами Божьими, а не рабами системы", – заявили верующие. Они имели с собой плакаты "Спасите детей от опасных Е-идей!", "В смартфоне государство" – это человек без имени и права".

Отметим, комитет Верховной Рады Украины по правовой политике уже рекомендовал парламенту принять за основу законопроект № 3986, который предусматривает вывод из оборота бумажных паспортов в форме "книжечки" и замену их пластиковыми удостоверениями личности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине отменят штамп о месте регистрации в паспорте (прописку). Вместо этого будет работать электронный реестр, из которого чиновники должны будут сами получать информацию об адресе постоянного проживания.