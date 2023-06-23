Под Киевом в ДТП погибла мать троих детей: ее супруг сейчас воюет на фронте

Под Киевом произошла жуткая авария. Легковой автомобиль Chery на скорости вылетел с дороги и врезался в дерево. За рулем была 37-летняя жена военного и мама трех детей, которая погибла на месте. Один ребенок сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

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Мать погибла, дети – в больнице

Авария произошла 17 июня на дороге возле села Веселиновка Барышевского района Киевской области. Автомобиль Chery вылетел с дороги и врезался в дерево. От удара машину смяло, словно жестяную банку.

За рулем была жительница села Веселиновка 37-летняя Светлана Панасюк, она погибла на месте. В салоне машины также были четверо детей – трое Светланы и еще один ребенок.

Как рассказали знакомые семьи, двоим детям помощь не понадобилась, их осмотрели врачи и отпустили домой. А вот младшая дочь погибшей получила перелом, еще один мальчик в тяжелом состоянии находится в больнице.

Жили скромно, но дружно

Около года назад Светлана вышла замуж за военного Сергея, который намного старше ее. Правда, с Сергеем они встречались и раньше, просто в августе 2022 года оформили отношения, рассказала нам знакомая семьи.

Сергей уже больше года на фронте, защищает Украину. Но, когда случилась авария, он взял отпуск и приехал в село проститься со Светланой. Что он планирует делать дальше – демобилизоваться и воспитывать детей или вернуться на фронт – пока никто не знает.

Сама Светлана любила своих детей. "Она заботилась о них. Жили они всегда скромно, но дружно. Светлана приходила в садик на утренники детей", – говорит знакомая женщины.

На одной из своих страничек в соцсетях Светлана писала, что дети – ее счастье. Когда у них была возможность, они выезжали отдохнуть, есть фото из Закарпатской области, на фоне гор.

Почему произошла авария, пока никто сказать не может. Дорога на том участке в нормальном состоянии. Сейчас все обстоятельства ДТП выясняет следствие.

Во вторник, 21 июня, Светлану похоронили на местном кладбище.