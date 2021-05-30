Под Киевом столкнулись сразу три авто: фото и видео масштабной аварии

В селе Крюковщина Киевской области в воскресенье, 30 мая, произошло масштабное ДТП – столкнулись сразу три автомобиля. Среди пассажиров есть пострадавшие.

Об этом сообщили в сообществе "Киев Оперативный" в Telegram. Отмечается, что жертв, к счастью, нет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На месте работают экстренные службы.

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"Есть раненые, но, к счастью, все живы. На место уже отправились экстренные службы. Информация уточняется", – сказано в сообщении.

Очевидцы аварии в комментариях под записью отметили, что авария произошла на улице Балукова.

Как сообщал OBOZREVATEL, на выезде из Киева, на Брест-Литовском шоссе, грузовик DAF и легковушка Volkswagen Passat столкнулись на встречной полосе, после чего машины взорвались и загорелись.