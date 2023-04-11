Под Киевом собаки породы кане-корсо жестоко искусали мать с ребенком: хозяин питомника давно держит в страхе село

В Киевской области собаки породы кане-корсо из частного питомника напали на маму с 7-летней дочерью. Животные жестоко искусали людей. Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Это уже не первый случай, когда огромные псы нападают на людей и собак. Местные жители стараются обходить этот дом стороной, а хозяева ничего не предпринимают, чтобы сдерживать своих питомцев.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

"Я услышал ужасный крик"

В селе Михайловка-Рубежовка Бучанского района Киевской области 10 апреля собаки породы кане-корсо напали на 35-летнюю женщину и ее 7-летнюю дочь. Они жестоко покусали их. Сейчас мама и дочь в больнице.

Отец девочки Андрей Заремба рассказал, как это случилось.

"Мы утром собирались – я на работу, жена с дочкой в школу. Но что-то меня задержало дома, не знаю даже почему. Дочь и жена вышли – и буквально через несколько секунд я слышу ужасный крик. Выбегаю, а там этот хозяин Дима вывел трех собак на поводке гулять и, как всегда, не закрыл ворота. И штук семь огромных псов набросились на дочь. Они утащили ее с тротуара на траву и начали рвать. Хозяин бегает вокруг, других трех собак на поводке бросил, орет, но ничего сделать не может, псы его просто не слушают.

Я смог отбить дочь и положить ее на возвышение, чтобы собаки не достали.

Поворачиваюсь, а они уже набросились на жену. Четверо рвут ее за ноги, а трое подбираются к голове. Я бросился, отогнал трех, накрыл ей голову курткой, чтобы они до горла не добрались, потом отогнал остальных и понес жену в угол между заборами, чтобы хоть со спины не напали на нее. Если бы я ушел на работу на пять минут раньше – не представляю, что бы было", – вспоминает ужасы нападения Андрей.

Вызывать скорую помощь пришлось самому отцу ребенка, хозяева собак ничего не делали. Жена Дмитрия Смияна только сказала, мол, вы отдохнете и приходите, будем решать, что делать.

"Потом Дима приходил, совал 400 долларов. Я сказал, что ты две жизни оценил в 400 долларов, выгнал его", – говорит Андрей.

На место приехали врачи и полиция. Маму и дочь забрали в больницу. У них обоих рваные раны на ногах, в области поясницы, на теле. У дочери есть рана от укуса в районе глаза, вырван клок волос. Врачи говорят, что им предстоит долгое лечение.

Девочка вставать не может, а по ночам плачет.

"У ребенка просто синяки"

Зоозащитница, администратор группы Facebook Dog help Ukraine Нина Дорощук рассказывает, что полиция вызывала на место Госветеринарную службу.

"Поскольку неизвестно, здоровы ли собаки, сотрудники службы должны были отправить животных на карантин. Полиция 40 минут ждала представителей этой службы, но никто так и не приехал. Потом они заявили, что это не их обязанность, мол, нужно было обращаться в инспекцию. Хотя закон четко говорит, что в таких случаях нужно обращаться в Госветеринарную службу", – рассказывает Дорощук.

Зоозащитница говорит, что они звонили хозяйке собак, та сказала, что ничего страшного не произошло, у ребенка синяки, она просто испугалась.

Староста села Катерина Пасюк также говорит, что ей сообщили об этой трагедии.

"Как выяснилось, там живет владелец частного питомника собак породы кане- корсо. Владелец выходил со двора с тремя собаками и забыл закрыть ворота. Оттуда вышли еще несколько собак и набросились на маму с дочерью, порвали ребенка. Ужасный случай. Сегодня я направила туда ветеринаров, чтобы они проверили, есть ли документы на животных и нет ли у животных бешенства", – рассказывает староста.

Она говорит, что ранее жалоб на этих хозяев собак не поступало.

Уже нападали и убивали других собак

Хозяин собак, владелец частного питомника Big invincible Дмитрий Смеян живет в этом же селе по соседству с пострадавшими. Однако комментировать ситуацию он не захотел.

"Я без адвоката ничего говорить не буду. Мы сейчас в процессе, может, завтра он уже у меня будет", – ответил нам Смеян.

На страничке в Facebook этого питомника есть много фото собак. Хозяева выставляют свои награды, рассказывают о щенках, предлагают их на продажу. Также есть много фото и видео дрессировок псов. Зоозащитники отмечают, что хозяин псов тренирует животных для охраны. На видео и фото собаки отрабатывают приемы защиты.

Об этих собаках в селе давно ходит дурная слава. Хозяева не следят за тем, чтобы их огромные псы не выбегали со двора. Жители говорят, что Дмитрий может и вовсе уехать по делам и не закрыть ворота. Тогда стая огромных собак спокойно разгуливает по селу, пугая прохожих.

"Ни нормального вольера во дворе, ни намордников. Собаки ходят, где хотят. Был случай, когда мальчик гулял со своей маленькой собачкой на поводке. Так эти собаки набросились и разорвали собачку. Тут напротив была стройка, там оказался прораб, он схватил ребенка и спрятал у себя в домике, иначе бы и мальчик пострадал.

А месяца полтора назад эти же собаки забежали во двор чужого дома. Там набросились на собаку, покусали ее. Пса вроде спасли. Но вскоре они снова туда забежали и уже насмерть загрызли вторую собаку", – рассказывает Андрей.

При этом хозяин питомника никакого наказания не понес ни в одном случае, хотя полиция приезжала.

В пресс-службе полиции Киевской области сообщили, что по данному факту открыли уголовное производство по ст. 128 УК Украины – неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение. Виновному грозит до двух лет лишения свободы.

В полиции также подтверждают, что ветеринарная служба на место так и не приехала. Судмедэкспертизу пострадавшие смогут пройти после больницы. В ходе досудебного расследования следователи, прокурор и суд решат дальнейшую судьбу собак.