Под Киевом в массовом ДТП столкнулись 8 авто: часть дороги перекрыта

Возле поселка Вита Почтовая Киевской области в среду, 30 декабря, около 10:00 произошло ДТП с участием 8 автомобилей.

Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Киевской области, очевидец аварии также сообщил об одном пострадавшем (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

На место происшествия выехали сотрудники полиции и врачи.

По информации dtp.kiev.ua, несколько автомобилей получили серьезные повреждения и перекрыли движение на двух полосах дороги. Еще четыре машины "выстроились гармошкой".

Авария произошла рядом с поселком Вита Почтовая. Google Maps

Произошло ДТП с участием 8 автомобилей. Патрульная полиция Белой Церкви

Предварительно, в ДТП есть пострадавшие . Патрульная полиция Белой Церкви

Несколько автомобилей получили серьезные повреждения. Патрульная полиция Белой Церкви

Несколько автомобилей получили серьезные повреждения. Патрульная полиция Белой Церкви

на место ДТп вызвали врачей и полицию. Патрульная полиция Белой Церкви

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Оболонском районе Киева вечером 29 декабря пьяный водитель Nissan не справился с управлением и протаранил три автомобиля.