Под Киевом в массовом ДТП столкнулись 8 авто: часть дороги перекрыта

Олег Тимченко Кияни 11:29, 30.12.2020 Обновлено: 11:40, 30.12.2020

Возле поселка Вита Почтовая Киевской области в среду, 30 декабря, около 10:00 произошло ДТП с участием 8 автомобилей.

Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Киевской области, очевидец аварии также сообщил об одном пострадавшем (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

На место происшествия выехали сотрудники полиции и врачи.

По информации dtp.kiev.ua, несколько автомобилей получили серьезные повреждения и перекрыли движение на двух полосах дороги. Еще четыре машины "выстроились гармошкой".

Авария произошла рядом с поселком Вита Почтовая.
Google Maps
Произошло ДТП с участием 8 автомобилей.
Патрульная полиция Белой Церкви
Предварительно, в ДТП есть пострадавшие .
Патрульная полиция Белой Церкви
Несколько автомобилей получили серьезные повреждения.
Патрульная полиция Белой Церкви
Несколько автомобилей получили серьезные повреждения.
Патрульная полиция Белой Церкви
на место ДТп вызвали врачей и полицию.
Патрульная полиция Белой Церкви

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Оболонском районе Киева вечером 29 декабря пьяный водитель Nissan не справился с управлением и протаранил три автомобиля.

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