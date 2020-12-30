Під Києвом у масовій ДТП зіткнулися 8 авто: частина дороги перекрита

Біля селища Віта Поштова Київської області в середу, 30 грудня, близько 10:00 сталося ДТП за участю 8 автомобілів.

Як розповіли OBOZREVATEL у пресслужбі поліції Київської області, очевидець аварії також повідомив про одного постраждалого (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця сторінки).

На місце події виїхали співробітники поліції та лікарі.

За інформацією dtp.kiev.ua, кілька автомобілів отримали серйозні пошкодження та перекрили рух на двох смугах дороги. Ще чотири машини "вишикувалися гармошкою".

Аварія сталася поряд з селищем Віта Поштова. Google Maps

Сталося ДТП за участю 8 автомобілів. Патрульна поліція Білій Церкві

Попередньо, в ДТП є постраждалі. Патрульна поліція Білій Церкві

Кілька автомобілів отримали серйозні пошкодження. Патрульна поліція Білій Церкві

Кілька автомобілів отримали серйозні пошкодження. Патрульна поліція Білій Церкві

на місце ДТП викликали лікарів і поліцію. Патрульна поліція Білій Церкві

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Оболонському районі Києва увечері 29 грудня п'яний водій Nissan не впорався з керуванням і протаранив три автомобілі.