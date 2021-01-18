Под Киевом Acura протаранила Opel на полном ходу, есть жертва и пострадавшие. Фото и видео
В ночь на 18 января под Киевом произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие на Новой Обуховской трассе. Там легковой автомобиль Acura на скорости протаранил Opel.
В результате один человек погиб, двое были госпитализированы в реанимацию в критическом состоянии без сознания, сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook. Отмечается, что трагедия случилась на перекрестке возле "Мегамаркета" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По данным очевидцев, Opel, приблизившись к супермаркету, повернул налево прямо перед Acura. В итоге из-за удара обломки машины разлетелись на несколько десятков метров. На место ЧП прибыла следственно-оперативная группа.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 января на трассе Киев – Чоп в Ривненской области произошло ДТП, в котором пострадали две девушки и погибли два брата-близнеца. Их Audi А5 из-за небезопасного режима скорости влетела в металлический отбойник.
Позже стали известны имена погибших. Это – Тарас и Иван Пашко. Парни были талантливыми IT-специалистами и сыновьями священника УГКЦ со Львовской области.