Победители первого городского тура всеукраинского конкурса 'Учитель года – 2024' приняли награды от Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко в столичной мэрии наградил 12 победителей и лауреатов первого городского тура всеукраинского конкурса "Учитель года – 2024". Они получили благодарность Киевского городского головы и памяти наградных статуэток.

Первый тур всеукраинского конкурса "Учитель года – 2024" состоялся в столице в январе-феврале этого года. В нем приняли участие 48 учителей столичных учебных заведений. Конкурс проводился в 4-х номинациях – "География"; "Украинский язык и литература"; "Изобразительное искусство"; "Физика".

"Всего определили 12 победителей и лауреатов конкурса. И в этом году им впервые установлена премия Киевского городского головы. Она выплачивается ежемесячно – в период с 1 апреля по 31 декабря (в течение 10 месяцев). За первое место – 24 000 грн, за второе – 16 000 грн, за третье – 8 000 грн. Первые выплаты премии победители и лауреаты уже получили. И сегодня мне приятно отметить 12 лучших педагогов – победителей конкурса Благодарностями Киевского городского головы и памятными наградными статуэтками "Учитель года – 2024", – отметил в своем выступлении Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что сегодня образовательное сообщество столицы объединяет почти 68 тысяч работников, обеспечивающих деятельность более 1000 учебных заведений. Из них – около 39 тысяч педагогических работников. И уже третий год учебный год столица завершает в условиях военного положения.

"Перед вами возник новый вызов – обучать детей в условиях войны и держать свой фронт 24/7. Вы учите наших детей, кормите, убираете, обеспечиваете жизнедеятельность учебных заведений и заботитесь о безопасности и жизни детей. Часть столичных педагогов пошли в ряды ВСУ и с оружием в руках защищают Украину на передовой. По состоянию на 15 мая мобилизовано 460 работников отрасли. На сегодняшний день в учебные заведения Киева уже трудоустроили более 1900 работников с временно оккупированных территорий, из них более 1200 – педагоги", – отметил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что столичная власть высоко ценит работу педагогов. И поблагодарил за их профессионализм, выдержку, единство и волонтерскую деятельность.