"Победа будет за нами!" Освобожденные защитники Украины поздравили киевлян с Днем города. Видео

Освобожденные из российского плена украинские защитники поздравили украинцев с Днем Киева, который отмечается в последнее воскресенье мая. Воины вернулись домой 25 мая в рамках масштабного обмена пленным в формате "1000 на 1000".

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Об этом сообщил омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram. Он отметил, что оборонцы, ступив на родную землю, поздравляют с днем свободы.

"Киевляне, поздравляем вас с Днем Киева! Победа за нами будет", – сказал освобожденный воин.

Также защитники скандировали: "Слава! Слава! Слава!"

"Впервые за долгое время ступив на родную землю они поздравляют с днем свободы. Счастливы приветствовать вас в Украине! Мы за вас боролись и продолжаем бороться за каждого и каждую", – написал Лубинец.

Как сообщал OBOZ.UA, на украинско-российских переговорах с участием Турции, которые состоялись в Стамбуле 16 мая, стороны договорились об обмене пленными в формате "1000 на 1000" и дальнейшем обсуждении прекращения огня.

Первый этап состоялся 23 мая – в этот день домой вернулись 390 украинцев, среди которых 270 воинов Сил обороны и 120 гражданских.

На следующий день, 24 мая, Украина обменяла еще 307 защитников – это воины ВСУ, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии. Также домой вернулись 27 защитников Мариуполя.

На третий день большого обмена удалось вернуть еще 303 украинцев. Среди них были 70 защитников Мариуполя, а также воины ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Государственной специальной службы транспорта.

Официально полных списков украинцев, которых вернули домой в результате этого обмена, еще нет, но местные власти и родные публикуют отдельные фамилии в открытом доступе. OBOZ.UA собрал всю известную на данный момент информацию.

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