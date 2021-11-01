Пика заболеваемости COVID-19 мы еще не достигли – Кличко

Локдаун в Киеве может длиться как минимум в течение месяца – такие нерадостные прогнозы дают специалисты. В то же время пика очередной волны заболеваемости коронавирусом столица еще не достигла.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Украина 24". Он в очередной раз призвал киевлян вакцинироваться и соблюдать ключевые правила безопасности.

"Все зависит от динамики заболеваемости, от заполненности коек в больницах. Но предварительно специалисты говорят, что очень сложный период может длиться по меньшей мере в течение месяца. Но если через две-три недель мы увидим, что заболеваемость пойдет на убыль, если мы подойдем к критериям" оранжевой зоны, согласно этому комиссия по чрезвычайным ситуациям города будет принимать решение об ослаблении некоторых ограничений. На сегодня, к сожалению, такой тенденции пока нет. И пика заболеваемости, как отмечают специалисты, вирусологи, врачи, мы что не достигли. еще раз обращаюсь ко всем: будьте осторожны, соблюдайте ключевые правила безопасности и вакцинируйтесь!", – подчеркнул Кличко.

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Он также отметил, что основное бремя в борьбе с очередной волной вируса – снова на местных властях.

"Мы обеспечиваем больницы необходимым оборудованием, медикаментами, выплачиваем надбавки медикам. Сегодня в Киеве подготовлены более 6000 коек. И мы продолжаем увеличивать их количество. Больницы заполнены на 70 процентов, кроватей с кислородом заполнено почти 80%, – сообщил Кличко. – Кислород в городе пока есть.Мы заключили предварительно договоры с разными предприятиями на его поставку.То есть, с кислородом проблем пока нет.Но, тем не менее, угроза, что в случае увеличения количества больных, нуждающихся в кислородной поддержке, я не исключаю, что могут быть проблемы. Пока ситуация сложная, но стабильная и контролируемая. Главное – чтобы не произошло инфекционного взрыва, когда количество больных будет превышать количество коек в больницах. Это может привести к коллапсу медицинской системы", – подчеркнул мэр столицы.

Он отметил, что сегодня 99% госпитализированных с тяжелым течением болезни в столичных медучреждениях – вакцинированы пациенты.

"Реанимации в больницах столицы уже почти заполнены. Места еще есть, но мы подходим к критической черте", – отметил Виталий Кличко.