'В застенках праздников нет!': в Киеве родные вышли на акцию поддержки пленников в России. Фото

В Киеве 5 января состоялась очередная акция, посвященная украинским военнопленным. Родственники, друзья остающихся в российском плену защитников, а также неравнодушные киевляне собрались в Голосеевском районе столицы возле Национального комплекса "Экспоцентр Украины".

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Они держали в руках плакаты с напоминанием о том, что пленных украинских воинов ждут дома. Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA с места событий.

Участники акции в поддержку пленных украинских воинов выстроились в живую цепь вдоль дороги вблизи "Экспоцентра Украины" (ранее ВДНХ).

"Будем бороться за каждого! Ждем!", "Боритесь! Не молчите! Верните!", "Буду голосом за жизнь каждого пленника, пока они все не будут дома", "Не молчите о пленных, их здесь ждут". "Народ, который не становится грудью за своих героев, становится на колени перед врагом", "В застенках праздников нет", – было написано на плакатах, которые держали в руках участники акции.

Автомобилисты, проезжавшие мимо участников акции, сигналили в знак поддержки.

Участие в акции приняли до сотни человек.

На месте проведения акции присутствовали правоохранители, которые обеспечивали безопасность ее участников, в частности там находились представители "полиции диалога".

Напомним, еще одна акция в поддержку пленных защитников состоялась в украинской столице 29 декабря. Тогда украинцы вышли в Киеве на акцию за освобождение защитников "Азовстали".

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