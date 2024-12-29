'Ты свободен, а они – нет': украинцы вышли в Киеве на акцию за освобождение защитников 'Азовстали'. Фото и видео

За два дня до Нового года, 29 декабря, в центре Киева прошла акция за освобождение из плена защитников "Азовстали". Напомнить о воинах, которые с мая 2022 остаются в российских застенках, пришли их родные, друзья, побратимы и неравнодушные соотечественники.

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Участники акции собрались на Софийской площади, возле главной елки страны. На месте событий побывал корреспондент OBOZ.UA.

Десятки человек собрались 29 декабря у главной елки страны, чтобы напомнить о пленных воинах, в том числе о защитниках "Азовстали", которые уже более 2,5 лет находятся в российском плену. Пришли на Софийскую площадь родные пленных украинских воинов, которые до сих пор ждут возвращения своих близких. Также с призывом бороться за защитников так, как они боролись за Украину и украинцев, вышли их побратимы.

В руках участники акции держали плакаты с надписями "Плен убивает", "Кто-то в плену праздника, кто-то – в плену неизвестности", "В плену нет праздников", "Будь голосом пленных", "Free Azov", "Чтобы они стали свободными, мы должны действовать", "Верните сына".

Некоторые женщины держали черные шары с написанными белой краской названиями тюрем и колоний, где россияне содержат пленных украинских воинов.

Немало было и плакатов с именами и фото конкретных пленных Героев, а также флагов с эмблемами бригад, в которых служили защитники.

Напомним, по состоянию на 23 ноября 2024 года с начала полномасштабного вторжения состоялось уже 58 обменов. Около 4 тысяч украинцев удалось вернуть домой. При этом, как отмечают в ГУР, 95% освобожденных подвергались пыткам.

Также на днях стало известно, что в российском плену за время полномасштабной войны умерли, по меньшей мере, 184 украинца. Речь идет о 169 военных и 15 гражданских, тела которых государство-агрессор передало Украине. Реальные цифры могут быть значительно выше.

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