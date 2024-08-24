На Софийской площади в Киеве прошла выставка современных дронов и роботизированной техники. Фоторепортаж

В субботу, 24 августа, в центре Киева на Софийской площади открылась выставка современной беспилотной и роботизированной техники. Свои дроны там показали Национальная полиция, Национальная гвардия и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA. Посетители выставки до 25 августа могут рассмотреть несколько десятков экспонатов.

Большинство из них – это техника, которую используют подразделения Национальной полиции Украины и ГПСУ, отметили в МВД.

"Работники управления авиации и полиции на воде Национальной полиции Украины демонстрируют примеры современного вооружения – беспилотной техники, которая сейчас работает на фронте, уничтожает оккупантов и оберегает жизнь наших защитников", – сообщили там.

В частности, на выставке представлены техническое обеспечение, разведывательные и ударные БПЛА, которые активно используют правоохранители по всей линии столкновения для максимального поражения врага. Среди экспозиций можно было увидеть БпАК А1-СМ "Фурия", БпАК "ВАЛК-1", BIAR "FURY PRO FPV BIMBER" и БпЛА FPV бомбер самолетного типа.

ГПСУ показали своих роботов для тушения пожаров, дроны для обследования акваторий, роботизированные комплексы для разминирования. Эту технику спасатели активно используют в повседневной работе.

В частности, украинцам представили робот ALPHA ROBOTICS WOLF R-1, предназначенный для тушения пожаров с безопасного расстояния и транспортировки грузов, автономный катамаран SONOBOT-5 и подводные дроны BlueROV 2 и CHASING M2, а также роботизированный вездеход LUF CRV, предназначенный для эвакуации, транспортировки, тушения и охлаждения транспортных средств и перемещения грузов.

Вместе со спасательной и полицейской техникой в центре Киева представлены роботизированные и беспилотные системы Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев вместе со всей Украиной в субботу, 24 августа, отмечал 33-й День Независимости. На Софийской площади состоялись торжества по случаю праздника, тем временем тысячи простых украинцев вышли на улицу в вышиванках и с сине-желтыми флагами, чтобы почтить такой важный для государства день.

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