Курсанты-первокурсники Военного института КНУ им. Шевченко принесли присягу. Фоторепортаж

В пятницу, 8 сентября, курсанты-первокурсники Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко принесли Военную присягу на верность Украинскому народу. В торжествах приняли участие почетные гости.

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Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL. Начальник Военного института Анатолий Шевченко отметил, что новый учебный 2023/2024 снова начался в условиях войны.

Однако есть много целей и задач, требующих высокого уровня знаний, навыков и компетенций.

"Я уверен, что курсанты и научно-педагогические работники продолжат демонстрировать свою высокую мотивацию, готовность к новым знаниям и навыкам, взаимную поддержку и дружбу. Я желаю вам интересных лекций, практических занятий, спортивных достижений и культурного обогащения", – подчеркнул Анатолий Шевченко.

Он пожелал первокурсникам воодушевления новых свершений, критического отношения к любому процессу, реализации идей и профессиональных проектов под мирным небом.

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть облетела фотография, где профессор Ужгородского национального университета Федор Шандор читает студентам лекцию прямо из окопа. 24 февраля педагог пошел на передовую, чтобы защищать Украину с оружием в руках, однако преподавательскую деятельность бросать не стал. Он договорился с командованием и сослуживцами об определенном графике, позволяющем ему совмещать военное дело и пары на двух факультетах.