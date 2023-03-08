''Песик на самовыгуле'': в Киеве заметили робота-собаку от Boston Dynamics на прогулке. Видео

По Киеву уже разгуливает собака-робот Spot, его заметили на улицах столицы любознательные граждане и сняли на видео. Именно такого робопса от Boston Dynamics США обещали передать нашему знаменитому Патрону в помощь в разминировании территорий от российских снарядов.

Видео дня

Видео с собакой-роботом на "само выгуле" обнародовали в сети. На кадрах видно, как робопес ходит по скверу, разминается и переходит через дорогу.

Как сообщалось ранее, армия США согласилась предоставить Украине одну из двух своих собак-работ Spot. Использование такого робота позволяет перемещать снаряды, не подвергая опасности людей. Более того, Spot может перемещать взрывоопасные предметы в определенное место, собирая их в кучу. Это позволяет безопасно взрывать партиями от 50 до 100 снарядов.

Spot – это эффективный инструмент защиты людей от опасности. Такая работа часто используется для осмотра потенциально опасных предметов с безопасного расстояния.

Как свидетельствуют кадры, Spot уже в Украине и готовится к выполнению своих задач.

Читатели OBOZREVATEL подсказали, где именно сняли видео с робопсом Spot. Они узнали место на кадрах – это территория спортивного комплекса КПИ им. Игоря Сикорского. Видео снимали, скорее всего, из окна ЖК "Кампус".

Как сообщал OBOZREVATEL, пес Патрон, работающий сапером в ГСЧС, оказался в больнице из-за своей работы. Его пришлось госпитализировать для планового осмотра и сдачи анализов, поскольку деятельность собаки, связанной с опасными газами и веществами, может серьезно навредить здоровью.