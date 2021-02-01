Первый в Украине магазин IKEA открылся в киевском ТРЦ

IKEA 1 февраля открыла первый магазин в Украине в киевском торгово-развлекательном центре Blockbuster Mall.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, в новом городском формате он разместился на втором этаже ТРЦ (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте страницу до конца).

В связи с карантинными ограничениями одновременно там может находится не более 500 человек, из трех работает только один вход. На открытии ажиотажа не было, пришли около 200 покупателей.

Еще в магазине есть отдел восстановленных товаров – мебель и вещи, которые получили вторую жизнь.

Изначально шведы планировали открыть точку такого формата осенью 2019 года в ТРЦ Ocean Mall. Летом 2020-го, после не совсем удачного запуска интернет-магазина, был подписан договор с ТРЦ Blockbuster Mall, и по плану магазин в новой концепции должен был принять первых посетителей до конца 2020 года.

Однако карантинные ограничения и закрытие всех ТРЦ для посетителей в период с 8 по 25 января вынудили в очередной раз сдвинуть сроки открытия.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, IKEA обвинили в использовании нелегально срубленной украинской древесины, в частности бука. Британская неправительственная организация Earthsight узнала, что раскладной стул Terje якобы сделан из сырья, которое поставляет лесоохотничье хозяйство с Большого Бычкова на Закарпатье.

При проверке оказалось, что лесохозяйство незаконно выдало лицензии на "санитарные" вырубки более чем на сотню участков с апреля по июнь 2018 года.