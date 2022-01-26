Перспективы Киева: реновация, смарт-технологии и участие горожан

Наша столица не первый год перенимает опыт западных городов, когда современные здания корректно внедряются в историческую застройку, а новые районы могут похвастать не только модерновыми проектами, но и собственной инфраструктурой, комфортными общественными пространствами, в которых учтены основные запросы жителей. Это стало возможным, в том числе благодаря активному участию киевлян в обсуждении будущего и перспектив развития их города.

По данным ЛУН Місто, в Киеве более 370 жилых комплексов: среди них 54 — класса "эконом", 129 — "комфорт", 95 — "бизнес", еще 31 — "премиум". За 2020 год введены в эксплуатацию 18 500 квартир. Компания SAGA Development помогает нам изучить ситуацию с новым жильем в столице Украины.

Покупают не только жилую площадь

Квартиры комфорт-класса, по данным компании M4U, сегодня составляют 72% предложений на рынке жилья. Но, как отмечают в SAGA Development, покупатели ставят в приоритет уже не планировки и ремонт, наличие балконов, гардеробных и нескольких санузлов (что наблюдалось еще 7–10 лет назад), а качественное обустройство общих зон, как внутри дома, так и на придомовой территории, а также функциональность помещений.

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По этой причине в строительстве особенно ценятся современные экологичные материалы, эргономичность квартир, а в благоустройстве — качество общих зон, достаточная инфраструктура в самом доме или в шаговой доступности. Типовые проекты давно ушли в прошлое, сейчас делают ставку на индивидуальные запросы, кроме того, эффектная архитектура всегда выделяет ЖК среди конкурентов.

Тренд предлагать клиентам не просто квартиру, а полный набор инфраструктурных опций в одном жилом комплексе набирает обороты, в том числе в Киеве. Несколько лет назад мэр Парижа Анн Идальго ввела ныне популярную в Европе концепцию 15-минутного города: все, что нужно для жизни горожанина (детские сады, школы, спортивные и детские площадки, объекты торговли и сферы услуг, зоны отдыха), находится в 15 минутах от дома пешком или на велосипеде.

"Должна и может быть комфортной для жизни не только личная квартира, но и окружающая ее территория. Мы постоянно отмечаем, что, выбирая жилье, киевляне ориентируются на наличие продуманной и развитой инфраструктуры вокруг дома, а также на выбор и взаимозаменяемость функций. Потому и появляются в столице такие проекты, как ЖК NEW YORK Concept House, RYBALSKY или O2 Residence", — говорят в SAGA Development.

В то же время девелоперы стараются избегать обособленных ЖК. Владелец SAGA Development Андрей Вавриш подчеркивает, что его компания выступает за максимальную открытость и создание дружественных коммьюнити в районе. К примеру, жители соседних с NEW YORK Concept House домов и улиц сначала были против строительства, но узнав, что территория будущего ЖК не будет огорожена, изменили свое мнение. И со временем "Нью-Йорк" стал новым лендмарком Киева, благодаря чему в восприятии горожан улица Антоновича из второстепенной по отношению к Большой Васильковской превращается в равноправную.

Еще одним знаковым местом столицы с уверенностью можно назвать комплекс CHICAGO Central House (пересечение Антоновича с Жилянской). Установленный здесь мультимедийный куб, первая в Европе такая скульптура, и выразительная архитектура привлекают украинских и зарубежных артистов и бренды, которые снимают в ЖК кино, музыкальные клипы и рекламные ролики, делая его популярным в мире.

Новый уровень качества

Примечательной особенностью современных домов можно назвать инновационные технологии. С каждым годом их объем возрастает, и, по прогнозу Украинского клуба недвижимости, к 2025 году "умными" будут 30% всех украинских новостроев. Хотя такое строительство обходится девелоперам в среднем на ⅓ дороже, внедрение новинок позволяет выигрывать за счет качественных сервисов. Тем более что новое поколение покупателей ищет в первую очередь инновационное жилье — так, по данным исследователей из проекта Rochester Real Estate Blog, в США 81% покупателей охотнее покупают недвижимость, оснащенную "умным домом".

А уж то, как новые технологии повышают качество жизни в доме, сложно не оценить: это и смарт-системы, и солнечные батареи, и зарядные станции для электромобилей, и шумоизоляционные экраны во дворах, и датчики для мониторинга качества воздуха.

В комплексах SAGA Development все жильцы также пользуются многофункциональным приложение на смартфоне: через него могут подключиться к камерам видеонаблюдения, работающим в местах общего пользования, подать заявку на ремонт, доставку или вызов сервиса, оплатить коммунальные услуги, узнать новости о жизни дома.

Курс на ревитализацию промзон

Как и в любом мегаполисе, в Киеве есть большое количество заброшенных территорий — закрытые заводы и фабрики. В мире такие места уже давно осваивают, превращая в многоквартирные дома или другие социально значимые объекты. Так появились апартаменты в бывших портово-промышленных кварталах вдоль реки Шпрее в Берлине, выросли жилые комплексы на месте закрытых газгольдеров в Лондоне, а в Кейптауне старое зернохранилище превратилось в пятизвездочный отель.

В украинской столице насчитывается около 7 тыс. га территории бывших промышленных объектов, которые часто используются неэффективно или вовсе простаивают. А ведь этим площадям можно найти более рациональное применение, тем самым прекратив пагубную практику разрастания города вширь.

"Киев сейчас на той стадии развития, которую те же Барселона и Копенгаген прошли 30–40 лет назад. Каталонцы за 30 лет стали мировыми лидерами в сфере градостроительных преобразований. А Киев вполне может пройти этот путь за 10 лет, нужны лишь желание и объединенные усилия всех стейкхолдеров", — объясняет уверен Андрей Вавриш.

Ревитализация промзон спасет парки и скверы от дальнейшей застройки, а построенные на месте бывших предприятий новые полифункциональные кварталы, бизнес-парки, детские сады и школы, кафе, рестораны, коворкинги помогут преобразить жизнь района и всего города.

То, как можно трансформировать промзону в современный европейский район, видим на примере RYBALSKY. Проект, реализуемый SAGA Development в партнерстве с Perfect Group, наглядно демонстрирует удачный симбиоз жилой, офисной, торговой, культурно-развлекательной и оздоровительной функций с комфортабельными апартаментами и отличным благоустройством территории. А изюминкой этого ЖК станет водный канал, вдоль которого будет пролегать первая в Киеве улица ресторанов.

Сейчас в приоритете у SAGA Development и ее партнеров — организовать территорию с полноценным доступом киевлян к прибрежной зоне Днепра. В рамках проекта "Новый Подол" на месте Киевского речного порта появятся 7 кварталов в стиле привычной среднеэтажной застройки этого района. В планах девелоперов — набережная с пристанью для лодок и яхт, городской пляж, детские сады, школы, культурный центр.

Стратегия для столицы

План развития для любого города должен учитывать такие важные факторы, как авто- и велотранспортная, пешеходная инфраструктура, социальные объекты, озеленение и многое другое.

Мировой опыт свидетельствует, что и Киев неизменно придет к концепции полифункциональных жилых кварталов с развитой внутренней инфраструктурой и зелеными зонами, а также наличием необходимых учреждений сферы услуг на расстоянии пешей прогулки.

В проекте ЛУН Місто проанализировали планы 196 ЖК Киева и увидели, что 80% из них обещают клиентам уличную мебель в комплексе, 67% — спортивную инфраструктуру на территории, 65% — парк или сквер, 47% — дворы без машин.

"Тренд на благоустройство территории ЖК сформировался во время локдауна — люди поняли, насколько важно иметь, помимо комфортного жилья, также многофункциональный двор. Теперь наблюдаем и формирование запроса на развитую инфраструктуру района, — говорит эксперт ЛУН Анна Денисенко.

Еще один востребованный формат жилья, как для аренды, так и для продажи — экокомплексы в рекреационных зонах: рядом с парком, лесом, водоемом. А в центральных районах, с ограниченной площадью застройки, на ура пойдут проекты с внедрением интеллектуальных и "зеленых" технологий.

В ближайшие годы, в условиях высокой конкуренции на рынке новостроев, покупателей, несомненно, будут привлекать объекты с функциональной инфраструктурой, достаточным техническим оснащением и "фишками" в архитектуре. А главным для компаний станет умение быстро реагировать и даже прогнозировать запросы клиентов.