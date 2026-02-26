От реабилитации к новой профессии: 'Сердце Азовстали' представило модель перехода ветеранов в гражданскую карьеру

В Киеве состоялась дискуссия "Гражданская карьера ветеранов: вызовы и перспективы", которая объединила ветеранов, представителей государства, бизнеса и образовательных инициатив. Ее организовала школа DAN.IT совместно с проектом Рината Ахметова "Сердце Азовстали", который представил собственную модель системного сопровождения ветерана – от восстановления до трудоустройства.

Видео дня

Во время дискуссии психолог ОО "Сердце Азовстали" Наталья Шевченко отметила: переход из военной среды в гражданскую — это не просто смена работы, а трансформация идентичности.

Ветеран – это не просто запись в военном билете. Это человек со сложившейся военной идентичностью. Когда он возвращается в гражданскую жизнь, происходит разрушение этой идентичности. И этот переход должен быть мягким. Психолог помогает сформировать новую – гражданскую – идентичность, чтобы человек мог двигаться дальше, ставить новые цели и не чувствовать себя отделенным от общества",— объяснила она.

В "Сердце Азовстали" подчеркивают: путь ветерана должен быть комплексным. Организация выстроила модель поддержки, которая начинается с медицинского и психологического скрининга, при необходимости – реабилитации, и продолжается менторским сопровождением по принципу "равный – равному". Ментор помогает определить сильные стороны ветерана, его soft и hard skills, выбрать направление обучения или переквалификации и сопровождает до момента трудоустройства. Все это является единым процессом посттравматического роста.

Отдельное внимание во время мероприятия было уделено роли бизнеса. Участники отметили: автоматическое возвращение ветеранов на предыдущие должности не всегда является эффективным решением. Зато компаниям важно создавать индивидуальные условия адаптации, учитывать опыт службы и работать с командами.

Для нас, DAN.IT, как образовательного хаба, который системно работает и с действующими военными, и с ветеранами, было чрезвычайно важно создать событие, которое объединяет работодателей, специалистов, сопровождающих ветеранов на пути возвращения к гражданской карьере, и представителей государства. Именно выстраивание устойчивого взаимодействия между всеми этими сторонами является ключевым условием успешной реинтеграции наших защитников в гражданскую жизнь. Для DAN.IT это не разовая инициатива, а системная работа и долгосрочная ответственность, которую мы последовательно берем на себя как педагоги",– отметила СЕО DAN.IT Ксения Столбова.

Событие стало еще одним шагом к формированию в Украине системной модели поддержки ветеранов, где уважение к их опыту сочетается с реальными возможностями для профессиональной реализации.