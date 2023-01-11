От известной столичной сети пиццерий к волонтерскому хабу

Полномасштабное вторжение заставило каждого из нас задуматься "что делать дальше?". Исключением не стали и владельцы молодой киевской пиццерии Station Pizza. Кто-то из них уехал за границу, кто-то перевел бизнес в онлайн, кто-то пошел защищать страну, а кто-то начал волонтерить.

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Молодая киевская сеть заведений Station Pizza открылась весной 2021 года, во время еще напряженных ковидных времен. В их планах было развивать культуру уличной еды и покрыть доставкой весь город. В Киеве открылось сразу два заведения. Еще одно открыли в январе 2022 года, в набирающем популярность, формате “dark kitchen". В развитии сети помог столичный предприниматель, экс-владелец компании "Укрспецторг Групп" Рустам Джамбулатов, став единственным инвестором.

Проработав почти год, набрав темпы роста в столичной доставке пиццы и строя планы по расширению сети, команда точно не думала, что следующие четыре месяца они проведут в цеху, который станет укрытием, домом и волонтерским центром одновременно. Через неделю после полномасштабного вторжения, сидя в подвале "dark kitchen", они пытались понять, как быть и жить дальше.

В Киеве был дефицит продуктов, а в доме, где находился цех – много пожилых и не мобильных жителей. Так Station Pizza стали одними из первых заведений, которые начали волонтерить.

“Мы решили, что нужно использовать такой ресурс, как большая оборудованная кухня. Посоветовались с нашим инвестором Рустамом и начали готовить еду для жителей нашего дома, пенсионеров и тех, кто прятался в метро возле нас", – говорит один из совладельцев сети заведений Station Pizza.

Через несколько дней команда вышла на невероятные объемы, около 800-1000 порций в день. Как оказалось, обеспечение едой пожилых людей очень актуально. Впоследствии начали готовить для ВСУ, ТрО, Института пульмонологии, Охматдета и детского онкологического центра.

Тогда совладельцы и представить не могли, насколько сложными будут следующие четыре месяца. Они жили, спали и готовили в цеху. Случались дни, когда им удавалось приготовить 1500 порций в день.

Через некоторое время команда посчитала, какой объем они производили — 25-30 тысяч порций в месяц. Поначалу в такую цифру даже не верилось, но оптимизировав процессы, иногда получалось даже немного отдохнуть.

Спустя какое-то время сеть Station Pizza, как и многие другие столичные заведения, не открыла свои двери для посетителей. Но именно благодаря усилиям команды совладельцев и инвестора Рустама Джамбулатова жители Киева выстояли и остались несокрушимыми.