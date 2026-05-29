'Они учились во время тревог и после ночных атак': Кличко поздравил столичных выпускников с окончанием учебного года

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил в пятницу, 29 мая, учеников, родителей и педагогов с окончанием учебного года.

"Сегодня в столичных школах прозвучал последний звонок. 19,6 тысяч учеников готовятся к НМТ и выходят во взрослую жизнь. И делают это наши дети в драматическое время испытаний и больших вызовов. Они учились в укрытиях во время тревог, ехали в школу после ночных атак или включались на занятия онлайн", – отметил мэр Киева.

Он отметил, что Киев не закрыл ни одной школы или садика за время полномасштабной войны.

"Поврежденные заведения город восстанавливает, чтобы дети могли учиться офлайн. Внедряем также программы, чтобы ученики наверстывали знания", – рассказал глава столицы.

Кличко также отметил, что вынужденные каникулы, к которым приводили атаки врага, усложняли учебный процесс.

Мэр также обратился к выпускникам, которые вступают во взрослую жизнь "в сложный для страны и каждого украинца момент".

"Помните: все вызовы можно преодолеть, когда есть цель и есть мечта! Желаю вам целеустремленности, удачных НМТ и уверенно идти к своей мечте! Потому что именно вам восстанавливать Украину, делать ее успешной и сильной", – сказал Кличко.