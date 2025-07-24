Они достойно выполняют свою миссию: Кличко поздравил киевских медиков с наступающим профессиональным праздником и вручил награды

Накануне Дня медицинского работника мэр Киева Виталий Кличко вручил Благодарности Киевского городского головы лучшим медикам столицы.

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Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Спасибо нашим медработникам за то, что как бы сложно ни было, они достойно выполняют свою миссию – берегут здоровье и жизнь киевлян! Отдельная благодарность – тем медикам, которые сегодня защищают государство на фронте", – подчеркнул Кличко.

Сейчас в медицинской сфере Киева работают более 80 тысяч специалистов, из которых около 36 тысяч – в коммунальных медицинских учреждениях. Это врачи, медсестры, фельдшеры, лаборанты, санитары – те, кто ежедневно стоит на своем профессиональном фронте, обеспечивая киевлянам качественную медицинскую помощь.

Город продолжает поддерживать отрасль здравоохранения: ремонтирует больницы, закупает новое оборудование и медикаменты, обеспечивает врачей финансовой помощью.

В прошлом году из бюджета столицы на медицинскую сферу было направлено более 7 миллиардов гривен. Из них более 1 миллиарда гривен – на материальную поддержку медработников в виде ежемесячной безвозвратной помощи. В 2024 году Национальная служба здоровья Украины профинансировала киевские учреждения здравоохранения на сумму более 11 миллиардов гривен.

"Помощь города – значительная и ощутимая. Мы и в дальнейшем будем делать все возможное, чтобы столичная медицина соответствовала самым высоким стандартам", – подчеркнул Виталий Кличко.