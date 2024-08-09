Они будут строить новую Украину: Кличко отметил премией талантливых молодых киевлян

Виталий Кличко в канун Дня молодежи встретился в столичной мэрии с талантливыми молодыми киевлянами и отметил их премией городского головы – в размере 10 тысяч гривен. Ее получили 48 киевлян – за научные и творческие достижения, волонтерскую деятельность и за вклад в развитие молодежного движения. 20 молодых людей получили грамоты и благодарности от столицы.

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"Сложные времена требуют новых идей, новых решений. И мне очень приятно видеть в этом зале молодых людей, готовых их предлагать, инициировать изменения и воплощать их. Готовых совершенствовать свои знания, делиться своими навыками для преобразований в стране и столице. Эта страшная война, развязанная россией, закончится. Конечно, нашей победой! И именно вам – молодежи – строить новую, современную и сильную Украину. Делать ее успешной. А город, как всегда, будет поддерживать вас", – подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что сегодня украинские герои, среди которых также много молодежи – юношей и девушек, воюют на фронте за свободную жизнь и свободу не только Украины, но и всего демократического мира.

"Очень важно, чтобы вы верили в себя и в свое будущее! А главное – упорно шли к поставленной цели. Вместе мы преодолеем вызовы, чтобы сохранить наше государство и строить его будущее!" – подчеркнул Виталий Кличко.