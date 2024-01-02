Оккупанты атаковали Киев и Николаев 'Шахедами', работала ПВО: все детали

В ночь на вторник, 2 января, российские оккупанты атаковали Киев ударными беспилотниками с двух направлений. Около 3:00 в столице было слышно взрывы, работали силы ПВО. Также взрывы прогремели в Николаеве.

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В ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Украинцев призвали быть в укрытиях до отбоя.

Что известно о взрывах в Киеве

О взрывах в Киеве сообщили корреспонденты OBOZ.UA. Начальник КГВА Сергей Попко в Telegram сообщил, что силы ПВО в городе сбивают вражеские "Шахеды".

"В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" – говорится в его сообщении. Перед этим Попко проинформировал, что ПВО работала в пригороде столицы.

В Воздушных Силах ВСУ предупредили о нескольких группах российских дронов в направлении Киева. "Несколько БПЛА в Фастовском районе Киевской области изменили курс на Киев, также фиксируются БПЛА в районе города", – заявили военные.

В то же время мониторинговые каналы писали, что "Шахеды" атакуют Киев с двух сторон – с запада и с юга.

Позже Попко сообщил, что в Деснянском районе в результате падения обломков БПЛА предварительно есть возгорание на территории жилой застройки. Подразделения ГСЧС и полиции следуют на места вызовов.

В Голосеевском районе столицы также зафиксировано падение останков вражеского БПЛА.

Взрывы в Николаеве

Около 3:00 мониторинговые каналы сообщили, что в направлении Николаева двигалось два "Шахеда". Позже мэр города Александр Сенкевич сообщил, что силы ПВО сбили вражеские дроны. Однако есть возгорание на территории города в результате падения обломков БПЛА.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким добавил, что на место отправились спасательные службы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве увеличилось количество жертв массированного ракетного удара российских окупантов, который они совершили 29 декабря. Вечером 1 января обнаружили тело еще одного погибшего. Количество погибших увеличилось до 29 человек.

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