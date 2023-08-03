Оккупанты атаковали Киев 'Шахедами': силы ПВО сбили около 15 воздушных целей

Защитники украинского неба ночью 3 августа уничтожили около 15 дронов-камикадзе Shahed-136/131, которыми страна-агрессор РФ атаковала Киев. Предварительно, сбитие вражеских целей обошлось без разрушений для города.

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Воздушная тревога на Киевщине длилась три часа. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Восьмая подряд атака баражирующих боеприпасов Shahed по Киеву. И вновь, как вчера – атака массированная. Силами и средствами ПВО на подлете к Киеву было обнаружено и уничтожено почти полтора десятка воздушных целей", – рассказал он в полшестого четверга.

По информации на этот час, в столице обошлось без жертв и разрушений. Однако данные оперативного сведения уточнялись, поэтому граждан призывали следить за возможными обновлениями.

Попко подчеркнул, что ночная воздушная тревога в Киеве длилась ровно три часа и она стала 820-й для города с начала полномасштабного российского вторжения.

"Поблагодарите за безопасность бойцов противовоздушной обороны! Благодарите их чаще, и не только в дни, когда есть тревоги. За каждую из этих тревог враг обязательно расплатится! Верьте в Победу!" – заявил начальник КМВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным КГВА, в течение июля войска РФ атаковали Киев 16 дронами типа Shahed. Все они были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны.

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