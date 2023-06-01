Одни из первых на месте происшествия: появилось видео, как патрульные оказывают помощь людям во время ночного обстрела в Киеве

Патрульные полицейские показали первые минуты после ночной атаки России на Киев. Они прибыли на место происшествия одними из первых.

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Кадрами поделилась пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram-канале. В сообщении отметили, что особого цинизма обстрелу придает тот факт, что россияне атаковали столицу Украины в праздник – день детей (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Очередная бессонная ночь. Еще один вражеский обстрел. Еще раз мы одни из первых на месте происшествия", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как сотрудники патрульной полиции оказывают помощь жертвам.

"Мы снова убеждаемся, что у оккупантов нет ничего святого, даже когда весь цивилизованный мир отмечает Международный день защиты детей. Вместо поздравлений и веселых мероприятий маленькие украинцы получили плач и горе. Несмотря на все, мы вместе, мы сильны и способны пройти любые испытания. Пусть каждый день будет наполнен миром, добром и безопасностью наших граждан", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупационные войска атаковали Киев ракетами, в столице прозвучало много громких взрывов – более десяти всего за несколько минут. Силы ПВО сбили вражеские цели, однако падение остатков ракет привело к разрушениям и, к сожалению, погибшим и травмированным, среди которых есть дети.

Ранее сообщалось, что жертвами российской атаки стали двое детей 5-6 и 12-13 лет. По уточненным данным полиции Киева, ночью в четверг Россия убила 9-летнюю девочку (информация уточнена) и ее 34-летнюю маму, а также 33-летнюю женщину. Еще 12 человек получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на вторник, 30 мая, оккупанты снова атаковали Киев. В украинской столице прогремели взрывы, работали силы противовоздушной обороны. К сожалению, в результате падения обломков БПЛА погибла 33-летняя женщина, еще 13 человек пострадали (в целом в области).

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