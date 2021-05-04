Охранники Басты набросились на киевлянина за вопрос о Крыме, – Стерненко

Охранники российского рэп-исполнителя Басты (Василия Вакуленко), который находится в Киеве, пыталась избить украинца, который спросил у певца о посещении им оккупированного Россией Крыма.

Об этом в Facebook сообщил экс-лидер Правого Сектора в Одессе Сергей Стерненко. После того, как появилась информация о том, что Баста находится в ресторане "Мокко", неравнодушные граждане пришли в заведение, но, по словам Стерненко получили агрессию.

"Все это зафиксировано на видео. Мне удалось найти автора видео, и он на правах анонимности (но при необходимости готов свидетельствовать в суде) рассказал, что произошло", – написал Стерненко.

Мужчина сообщил, что был недалеко от ресторана "Мокко" и решил подъехать к нему. В заведении на летней террасе он сразу увидел рэпера.

"Успел на входе пересечься взглядами с Василием, который был внутри, и сказал: "Крым – Украина! Баста выступал в оккупированном Крыму!". На этих словах к двери подбежала охрана учреждения и еще 4-6 спортивных парней. Охрана начала закрывать дверь, а парни выпихнули меня из заведения, началась атака на меня. Василий в своем окружении делал нейтральный вид", – сообщил мужчина.

Он рассказал, что ему удалось отклониться от нескольких ударов и отступить. Потасовку снимал еще один киевлянин, которого заставили удалить видео.

Стерненко подчеркнул, что сам Баста не пытался остановить "неправомерные действия своих охранников" и напомнил, что на 25 и 26 июня концерты Басты запланированы в Киеве в Stereo Plaza.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Басте запретили въезд в Украину в 2017 году сроком на три года, после того, как он посещал с концертами оккупированный Россией Крым.

Уже в сентябре 2020 года Минкульт исключил Вакуленко из списка лиц, которым запрещен въезд в Украину. Тогда отмечалось, что это произошло по представлению Службы безопасности Украины.