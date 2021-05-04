Охранники Басты набросились на киевлянина за вопрос о Крыме, – Стерненко
Охранники российского рэп-исполнителя Басты (Василия Вакуленко), который находится в Киеве, пыталась избить украинца, который спросил у певца о посещении им оккупированного Россией Крыма.
Об этом в Facebook сообщил экс-лидер Правого Сектора в Одессе Сергей Стерненко. После того, как появилась информация о том, что Баста находится в ресторане "Мокко", неравнодушные граждане пришли в заведение, но, по словам Стерненко получили агрессию.
"Все это зафиксировано на видео. Мне удалось найти автора видео, и он на правах анонимности (но при необходимости готов свидетельствовать в суде) рассказал, что произошло", – написал Стерненко.
Мужчина сообщил, что был недалеко от ресторана "Мокко" и решил подъехать к нему. В заведении на летней террасе он сразу увидел рэпера.
"Успел на входе пересечься взглядами с Василием, который был внутри, и сказал: "Крым – Украина! Баста выступал в оккупированном Крыму!". На этих словах к двери подбежала охрана учреждения и еще 4-6 спортивных парней. Охрана начала закрывать дверь, а парни выпихнули меня из заведения, началась атака на меня. Василий в своем окружении делал нейтральный вид", – сообщил мужчина.
Он рассказал, что ему удалось отклониться от нескольких ударов и отступить. Потасовку снимал еще один киевлянин, которого заставили удалить видео.
Стерненко подчеркнул, что сам Баста не пытался остановить "неправомерные действия своих охранников" и напомнил, что на 25 и 26 июня концерты Басты запланированы в Киеве в Stereo Plaza.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Басте запретили въезд в Украину в 2017 году сроком на три года, после того, как он посещал с концертами оккупированный Россией Крым.
Уже в сентябре 2020 года Минкульт исключил Вакуленко из списка лиц, которым запрещен въезд в Украину. Тогда отмечалось, что это произошло по представлению Службы безопасности Украины.
Также ранее стало известно, что рэпер Баста планировал провести концерт в Киеве, который должен состояться летом 2021 года.
В марте 2021 года Минкульт исключил из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны, трех артистов.
Среди них оказались российский актер Федор Добронравов, итальянский певец Альбано Карризи ироссийская телеведущая Екатерина Варнава.