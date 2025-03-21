Огонь приближался к домам: троих детей на Киевщине спасли из смертельной ловушки. Фото

В пятницу, 21 марта, в селе Колонщина Киевской области произошло возгорание сухой травы. Огонь вплотную подошел к жилым домам.

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На одном из участков в ловушке оказались трое детей – их во время тушения пожара обнаружили спасатели. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"21 марта в 12:25 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о пожаре в с. Колонщина. Прибывшие спасатели установили, что на открытой местности горит сухая трава", – говорится в сообщении.

Огонь приблизился к домам из-за сильных порывов ветра. Когда дежурный караул 32-й государственной пожарно-спасательной части поселка Макаров боролся с пламенем, были обнаружены трое детей 2014, 2020 и 2021 годов рождения.

Несовершеннолетние были напуганы, суетились и кричали. Сотрудники ГСЧС перенесли детей в безопасное место – к счастью, никто из них не пострадал.

"Пожар ликвидировали в 14:01 на площади 2,5 га. На тушение привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники", – сообщили спасатели.

Причины возникновения возгорания на данный момент устанавливаются.

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