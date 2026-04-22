Одно из самых ожидаемых событий года: в Киеве 24 апреля наградят лучших украинок в профессии

24 апреля в Торгово-промышленной палате Украины состоится одно из самых ожидаемых событий года 0 VIII Национальная Премия "Лучшая Украинка в Профессии 2026", которая чествует силу, профессионализм и несокрушимость украинских женщин.

Видео дня

Главная цель мероприятия 1 привлечь внимание к лидерам, которые достигли значительных результатов в своем деле, открыть новые имена, объединить профессиональное сообщество и создать платформу для обмена опытом ведения деятельности в условиях полномасштабной войны. Премия также призвана отметить лучших и вдохновить других собственным примером.

"Лучшая украинка в профессии " 2 это больше, чем награда. Это социально важный проект, направленный на поддержку и популяризацию женщин-профессионалок.

В то же время инициатива имеет благотворительное направление: помощь одаренным детям и тем, кто нуждается в поддержке в сложных жизненных обстоятельствах.

В рамках премии ежегодно отмечают самых ярких представительниц разных сфер. Из более 1000 заявок, поданных со всех уголков Украины, экспертный совет выбирает 100 выдающихся женщин, среди которых во время церемонии определят 10 главных победительниц.

Гостей ждет насыщенная концертная программа с участием звездных гостей, а ведущим мероприятия выступит Андрей Джеджула.

Событие состоится при поддержке авторитетных организаций и компаний: Украинского союза промышленников и предпринимателей, ТПП Украины, Gas Engineering Solutions (GazES), AWE Transfer, Европейской ассоциации женщин Украины, REYNOLDS beauty clinic, REYNOLDS production, Камелия, Bayadera Elite, ОО "Fenix Charity", ЗВО Университет трансформации будущего, ООО "Фитотерапия Зубицких" и других.

Мероприятие будут освещать ведущие медийные партнеры, в частности: Super Lady, Oboz UA, Новини.Live, Life Kyiv UA, Первый бизнес, Glory magazine, 44 UA, Touch, TrueUA, GOSSIP, ЧАС ПЕРШИХ, Best People Club, but.in.ua, Coolbaba, 33 канал и Prof Build.

Это знаковое событие объединит успешных женщин Украины и вдохновит на новые свершения!