Обыски в Департаменте соцполитики касаются дела двухлетней давности – КГГА

Материалы, по которым происходили обыски в Департаменте соцполитики Киевской городской государственной администрации 12 мая, передали в правоохранительные органы еще в 2019 году.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. Там напомнили, что именно на основании внутреннего финансового аудита КГГА за 2017-2019 годы, был уволен бывший руководитель Департамента.

Аудит выявил ряд нарушений, а соответствующие материалы были переданы в правоохранительные органы еще в 2019 году.

По материалам следствия, как сказано в сообщении, в 2017-2019 годах, во время работы бывшего директора, Департамент заключил ряд соглашений с субъектами хозяйствования на закупку медицинских изделий и средств личной гигиены по завышенным ценам.

Предварительный ущерб городскому бюджету правоохранители оценили в 13,5 млн гривен.

"Департамент социальной политики отмечает, что следственные действия, которые проводили вчера, 12 мая, правоохранительные органы, касаются лиц, уволенных от занимаемых должностей и материалы по которым передали правоохранителям еще в 2019 году", – указано в сообщении КГГА.