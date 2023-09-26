Обвинения прокуратуры по делу о передислокации плавучей насосной станции безосновательны – заявление 'Киевводоканала'

Киевская городская прокуратура опубликовала на своих ресурсах информацию о сообщении подозрения бывшему руководителю ЧАО "АК "Киевводоканал" по факту растраты бюджетных средств. Его обвиняют в якобы присвоении 65 млн грн под видом расходов на передислокацию плавучей насосной станции на реку Десна.

В "Киевводоканале" назвали такие обвинения безосновательными, которые не учитывают выводы технической экспертизы. Об этом говорится в заявлении частного акционерного общества.

"Речь идет о том, что с целью обеспечения альтернативного источника водоснабжения во время войны Киевводоканал обеспечил передислокацию плавучей насосной станции. Это позволило уберечь оборудование станции от обстрелов. Однако это спровоцировало со стороны правоохранительных органов совершенно безосновательные обвинения, не учитывающие выводы инженерно -технической экспертизы, откровенно манипуляторные по своей сути и свидетельствующие о продолжении политического давления.

Видео дня

Как отметило в своем заявлении ЧАО "АК "Киевводоканал", обвинение основывается на том, что станция якобы не подлежит эксплуатации по целевому назначению из-за своего технического состояния. Однако для поддержания в рабочем состоянии оборудования станции ежегодно выполнялись планово предупредительные ремонты согласно графикам. "AKT проверки состояния готовности к пуску в эксплуатацию комплекса станции для обеспечения бесперебойного водоснабжения и предотвращения ухудшения качества питьевой воды в период половодья 2021 года" составлен 2 апреля 2021 года.

Кроме того, во исполнение поручения для подготовки к весенне-паводковому периоду 2023 года собственными силами были выполнены регламентные работы на оборудовании станции. Ожидаемые результаты реализации проекта передислокации – обеспечение Киева резервным (альтернативным) водозабором, в случае возможных ракетных ударов или их полного обесточивания. Кроме того, это возможность обеспечения питьевой водой при ограниченном использовании до 1,5 млн человек, а также возможность заполнения в минимальных объемах системы водой для пожаротушения.

По результатам прохождения экспертизы проектной документации был получен положительный экспертный отчет. На определенную сумму работы выполнены, что подтверждено актами выполненных работ.

ЧАО "АК "Киевводоканал" отмечает - указанные прокуратурой обвинения не подтверждаются фактами и соответствующими документами, предоставленными следствию, и, несмотря на содействие следственным действиям, давление на работников предприятия продолжается, что подтверждает предвзятость следователей", – говорится в заявлении.

Речь идет о том, что в целях обеспечения альтернативного источника водоснабжения во время войны Киевводоканал обеспечил передислокацию плавучей помповой станции. Это позволило уберечь оборудование станции от обстрелов. Однако это спровоцировало со стороны правоохранительных органов обвинения, совершенно безосновательные, не учитывающие выводы инженерно-технической экспертизы, откровенно манипулятивные по своей сути и свидетельствующие о продолжении политического давления.

Как отметило в своем заявлении ЧАО "АК "Киевводоканал", обвинение основывается на том, что станция якобы не подлежит эксплуатации по целевому назначению из-за своего технического состояния. Однако для поддержания в рабочем состоянии оборудования станции ежегодно выполнялись планово предупредительные ремонты согласно графикам. "AKT проверки состояния готовности к пуску в эксплуатацию комплекса станции для обеспечения бесперебойного водоснабжения и предотвращения ухудшения качества питьевой воды в период половодья 2021 года" составлен 2 апреля 2021 года.

Кроме того, во исполнение поручения для подготовки к весенне-паводковому периоду 2023 года собственными силами были выполнены регламентные работы на оборудовании станции. Ожидаемые результаты реализации проекта передислокации – обеспечение Киева резервным (альтернативным) водозабором, в случае возможных ракетных ударов или их полного обесточивания. Кроме того, это возможность обеспечения питьевой водой при ограниченном использовании до 1,5 млн. человек, а также возможность заполнения в минимальных объемах системы водой для пожаротушения.

По результатам прохождения экспертизы проектной документации был получен положительный экспертный отчет. На определенную сумму работы выполнены, что подтверждено актами выполненных работ.

ЧАО "АК "Киевводоканал" отмечает - указанные прокуратурой обвинения не подтверждаются фактами и соответствующими документами, предоставленными следствию, и, несмотря на содействие следственным действиям, давление на работников предприятия продолжается, что подтверждает предвзятость следователей.