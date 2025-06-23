Обсудили сотрудничество в области здравоохранения: Кличко встретился с правительственной делегацией Чехии

Виталий Кличко встретился с делегацией Чешской Республики во главе с генеральным директором Чешского института технологий здравоохранения Мареком Свободой и членом Наблюдательного совета института Яном Гораком. Говорили об усилении партнерства в сфере здравоохранения.

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Об этом Кличко сообщил в соцсетях.

По словам Виталия Кличко, чешские партнеры готовы присоединиться к модернизации Киевской городской клинической больницы №4 – в рамках программы "Ukraine Facility". Обновление медучреждения включат в план финансирования на 2026 год. Со своей стороны столичная власть готова осуществить все необходимые шаги, чтобы этот проект был успешно воплощен.

"Замечу, Киев в условиях войны не только обеспечивает предоставление городских сервисов, но и продолжает их совершенствовать. Одним из приоритетных направлений является развитие сферы здравоохранения – прежде всего, по эффективной системе реабилитации пострадавших от военных действий. И в продолжении модернизации коммунальных медучреждений", – сказал мэр Киева.

Он сообщил, что столичная власть заинтересована в обмене опытом, помощи иностранных экспертов, в частности, в сферах протезирования и реабилитации.