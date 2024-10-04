Обсудили ситуацию в Украине и Киеве: Кличко встретился с итальянскими парламентариями

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с делегацией итальянских парламентариев. Ее возглавляет заместитель председателя палаты депутатов и президент группы парламентского сотрудничества "Италия – Украина" Джорджо Мулле. На встрече также присутствовал Посол Итальянской Республики в Украине Карло Формоза.

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Об этом сообщила пресс-служба городского головы Киева.

"Обсудили ситуацию в Украине и Киеве. Необходимость усиления помощи партнеров нашему государству в борьбе с российским агрессором. Поблагодарил Италию за поддержку Украины, за оказание гуманитарной помощи и за приют украинцев, выехавших из страны, спасаясь от войны", – сказал Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что зима будет сложной и приоритетом для столичных властей является жизнеобеспечение города, эффективная работа всех городских служб в зимний период, предоставление необходимых сервисов горожанам.

"Также всех интересует, как мы видим послевоенное восстановление Украины и ее столицы. Она должна происходить в условиях демократического государства и его общества, прозрачного законотворчества, эффективной борьбы с коррупцией, сильного местного самоуправления. Так считают и наши партнеры", - подчеркнул Виталий Кличко.