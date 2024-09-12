Обсудили помощь Киеву: Кличко встретился в Берлине с мэром и главой парламента немецкой столицы

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в Берлине с мэром немецкой столицы Каем Вегнером и главой Парламента Берлина Корнелией Зайбельт. Говорили о дальнейшем сотрудничестве городов-партнеров и помощи, которая нуждается в столице Украины для функционирования критической инфраструктуры следующей зимой.

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Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Говорили о дальнейшем сотрудничестве наших городов-партнеров. В частности, с мэром Вегнером детализировали дальнейшие шаги по оснащению и предстоящей работе Берлинско-Киевского центра протезирования, который откроем в Киеве этой осенью. Это важный проект, который воплощаем на базе одной из коммунальных больниц Киева с помощью мэрии Берлина и неправительственной организации "Life Bridge Ukraine", – отметил мэр столицы Украины. – Также обсудили помощь, которая необходима Киеву для функционирования критической инфраструктуры следующей зимой, которая будет сложной. Потому что Россия пытается уничтожить и постоянно обстреливает объекты инфраструктуры. Кай Вегнер пообещал, что Берлин рассмотрит все возможности, чтобы передать Киеву партию электрогенераторов", – написал Виталий Кличко.

Также мэр Киева вместе с братом Владимиром посетят в Берлине мероприятие Bild 100, на которое немецкое издание и издательство Axel Springer ежегодно собирает самых влиятельных людей политики, бизнеса, общественной сферы.