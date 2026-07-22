Обсудили подготовку украинских городов к зиме: Кличко встретился с мэром Ивано-Франковска Марцинкивым

Мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко в Ивано-Франковске встретился с мэром города Русланом Марцинкивым. Обсудили, в частности, подготовку украинских городов и поселков к предстоящей зиме.

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Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"В Ивано-Франковске встретился с мэром города Русланом Марцинкивым. Обсудили подготовку украинских городов и поселков к предстоящей зиме. Сотрудничество общин в рамках Ассоциации городов Украины в отстаивании интересов жителей, в частности – в работе АГУ с правительством (которое снова сменилось) и парламентом. Помощь государства крайне необходима для обеспечения устойчивости общин", — рассказал Виталий Кличко.

По его словам, местное самоуправление сегодня, несмотря на сложности войны, обеспечивает жизнедеятельность общин, предоставляет услуги жителям, восстанавливает поврежденные врагом объекты инфраструктуры и жилье людей, помогает армии.