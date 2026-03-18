Обсудили дальнейшую поддержку Украины: Кличко принял участие в мероприятиях к 50-летию ЕНП в Брюсселе

Мэр Киева Виталий Кличко по приглашению международных партнеров принял участие в мероприятиях по случаю 50-летия Европейской народной партии (EPP), которые состоялись 18 марта в Брюсселе.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале

"Здесь собрались лидеры европейских государств и правительств, представители институтов ЕС и политики из разных стран. ЕНП – крупнейшая политическая сила Европы, которая объединяет более 80 партий из более 40 стран", – отметил мэр Киева.

Кличко рассказал, что обсудил с европейскими политиками дальнейшую поддержку и усиление помощи Украине.

"Сегодня критический момент. И, несмотря на острую ситуацию на Ближнем Востоке, европейцы не должны забывать, что судьба безопасности Европы решается на фронтах войны в Украине. Поэтому очень важно не ослаблять санкции против России. И продолжить закупку оружия за счет европейского финансирования. Для того, чтобы Украина выстояла в изнурительной войне. И мы благодарны партнерам, которые активно участвуют в этом процессе. И которые готовы быть решительными в этот сложный для европейской стабильности, единства и экономики момент", – подчеркнул городской голова столицы.

Кличко отметил, что европейские политики на 50-летии ЕНП в Брюсселе много говорили о будущем Европы, которое невозможно без свободной и демократической Украины. Речь, в частности, шла о необходимости дальнейшей поддержки борьбы украинского народа.