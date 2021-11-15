Обследование моста Патона не обнаружило свежих разрушений: в КГГА объяснили, что рухнуло в воду

Визуальный и технический осмотр моста Патона не нашел свежих повреждений или разрушений. На видео, скорее всего, попало падение из постройки посторонних вещей.

Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор. По его словам, еще 6 ноября специалисты "Киевавтодоргород" получили видео, на котором видно падение с моста Патона посторонних предметов, и оперативно выехали на инспекцию сооружения.

"Для обследования части конструкции моста, из которой зафиксировали падение посторонних предметов, еще 6 ноября были направлены технические работники коммунального предприятия "Киевавтодормост". Визуальное и техническое обследование ни одного видимого разрушения, то есть свежих повреждений или отпадения кусков бетона, не обнаружило. на часть моста, о которой идет речь, имеют доступ посторонние лица. Там есть трубы теплотрассы, к которым приходят греться бездомные и сносят туда разные вещи. Падение этих посторонних вещей и попало на видео", – отметил Руслан Кандибор.

Видео дня

Он также добавил, что в субботу, 13 ноября, мост Патона еще раз обследовали технические специалисты совместно с руководством Департамента транспортной инфраструктуры, УК "Киевавтодор" и КП "Киевавтодормост". Они осмотрели технические ходовые настилы – металлические конструкции под мостом, устланные деревянными досками, – которым можно пройти мостом от опоры к опоре для обслуживания сооружения. Визуальное и техническое освидетельствование еще раз подтвердило отсутствие новых процессов разрушения отдельных участков моста Патона.

"Конечно мост нуждается в ремонтно-реставрационных работах. С конца 2020 года уже трижды объявлялась официальная процедура закупок по разработке проектно-сметной документации по реставрации с приспособлением моста им. Е. А. Патона. Дважды конкурс был заблокирован из-за жалоб в Антимонопольный комитет Украины. процедура продолжается в третий раз, и она также заблокирована АМКУ по жалобе одного из участников, – отметил директор Департамента транспортной инфраструктуры – Мы надеемся, что эта процедура будет разблокирована, победитель – определен, и наконец начнутся работы по изготовлению проектно-сметной документации. в течение года".

По его словам, ориентировочная стоимость именно проектных работ составляет 47 млн. грн. Собственно, полная реставрация и ремонтные работы по предварительным оценкам – не менее 7 млрд грн. Окончательная сумма будет определена после утверждения проекта и следования соответствующей экспертизы.

Мост будет приспособлен к современным потребностям: будет повышена пропускная способность, увеличено количество полос движения, а также устроены велодорожки, тротуар.

Напомним, что мост Патона был введен в эксплуатацию в 1953 году. Реконструировали мост только один раз, в 2004 году, когда с моста были демонтированы трамвайные пути. С этого времени текущие ремонтные работы происходили только на небольших участках моста.

Учитывая аварийное состояние моста, с целью уменьшения погрузки на сооружение, в 2020 году был ограничен въезд на мост любого транспорта, нагрузка на ось которого превышает 6 тонн, а также ограничено движение крайними правыми полосами в обоих направлениях.