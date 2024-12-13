Нужно объединять усилия: Кличко рассказал, как Киев помог Кривому Рогу возобновить теплоснабжение

Киев помог Кривому Рогу справиться с кризисом теплоснабжения. Столица отправила туда ремонтные бригады и спецтехнику.

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Подробности рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

"Киев отправлял туда несколько ремонтных бригад (21 специалист "Киевтеплоэнерго"). И 6 единиц спецтехники предприятия, из них – 2 экскаватора", – рассказал мэр.

Кличко отметил, что отправленные ремонтники это "лучшие специалисты с многолетним опытом" – сварщики, слесари, машинисты кранов и спецтехники. Их привлекают для работы в самых сложных ситуациях.

По его словам, столичные специалисты работали в Кривом Роге 10 дней по 12 часов в сутки. За это время им удалось подсоединить к теплу 68 домов, 5 школ и 2 детских сада.

"Сейчас специалисты уже вернулись в столицу", - уточнил Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что нужно объединять усилия и помогать тем, кому сегодня сложнее всего.