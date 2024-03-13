'Новый Автограф': группа компаний DIM ввела в эксплуатацию уже второй ЖК в 2024 году

Группа компаний DIM вводит в эксплуатацию второй объект с начала 2024 года: ЖК Новый Автограф получил сертификат готовности объекта строительства, что подтверждает соответствие законченного комплекса проектной документации и готовность его к эксплуатации.

ЖК Новый Автограф - это пример популярной и ликвидной концепции многофункционального жилого комплекса по концепции 15-минутного города на Левом берегу Киева, в минуте от парка "Победа". Это два дома 18-26 этажей с уютным внутренним двором, местами отдыха, детским игровым городком, спортивной площадкой, продуманной коммерческой инфраструктурой" - поделился деталями Александр Насековский, соучредитель и управляющий партнер группы компаний DIM.

По его словам, современная архитектура, эстетика, качество, энергетическая независимость и сервис в сочетании с экологически чистой локацией – идеальные составляющие, обеспечивающие максимальный комфорт для жильцов и ликвидность этой недвижимости на долгие годы.

"Новый Автограф" - жилой комплекс класса комфорт-плюс, на левом берегу Киева с элегантной архитектурой и лаконичным экстерьером. Комплекс расположен в одной минуте пешком от гигантского парка "Победа" на 60 га, что выгодно выделяет его из аналогов сегменте.

Жители комплекса получат артезианскую воду, индивидуальное отопление в свои квартиры, дизайнерские лобби, продуманные планировки, инфраструктурное наполнение, закрытую придомовую территорию, зеленый двор без авто, а для владельцев машин – подземный паркинг. Безопасность обеспечивает круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Сервис и обслуживание дома будет осуществлять управляющая компания DIM Expert, которая уже более шести лет обслуживает все введенные в эксплуатацию объекты DIM.