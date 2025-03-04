Новые правила движения общественного транспорта в Киеве во время тревоги: что предлагают в КГВА

Киевская городская военная администрация разработала новые алгоритмы того, как будет работать наземный общественный транспорт в столице во время воздушной тревоги. Совместно с ними над правилами работали ГСЧС, военные, полиция и представители транспортного сектора.

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Такой ответ в КГВА дали на запрос LB.ua. "По распоряжению начальника КГВА собиралась рабочая группа для согласования нового порядка", – отметили там.

Был наработан такой механизм для работы наземного общественного транспорта :

– в случае объявления воздушной тревоги водитель должен доехать до ближайшей остановки, после чего уведомить пассажиров о необходимости воспользоваться ближайшим укрытием;

– когда все желающие по собственному желанию покинут салон, чтобы направляться в укрытие, транспортное средство продолжит движение по маршруту.

Возможные изменения в алгоритме работы метрополитена во время тревог находятся на стадии анализа. В то же время в КГВА отметили, что киевское метро будет продолжать выполнять функцию укрытия для населения во время воздушной тревоги и продолжит работу с учетом ситуации с безопасностью.

Предложения по изменению правил движения муниципального транспорта во время тревоги должны быть утверждены Советом обороны Киева. Следующее заседание этого Совета, предположительно, состоится уже к концу текущей недели, сообщили в КГВА.

Ранее мы писали о том, что мэр Киева Виталий Кличко объяснил: останавливая общественный транспорт во время воздушной тревоги власти столицы руководствуются исключительно рекомендациями военных. Потому что люди, которые в тот момент там находятся, тоже являются мишенью для россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети появилась информация о том, что общественный транспорт в Киеве будут останавливать во время ежедневной минуты молчания. В Киевской городской государственной администрации этот фейк опровергли, отметив, что об общенациональной минуте молчания в наземном транспорте будут только информировать, однако без остановки движения.

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