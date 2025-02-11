Только оповещение: в КГГА опровергли фейк об остановке наземного транспорта во время минуты молчания

В сети появилась информация о том, что общественный транспорт в Киеве будут останавливать во время ежедневной минуты молчания. В Киевской городской государственной администрации этот фейк опровергли, отметив, что об общенациональной минуте молчания в наземном транспорте будут только информировать, но без остановки движения.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале КГГА. "Информация о том, что общественный транспорт во время общенациональной минуты молчания будет останавливать свое движение на 10 минут (якобы с 08:50 до 09:00) – не соответствует действительности", – отметили там.

В этот период в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев, оборудованных системой громкоговорения, будет звучать звуковое сообщение о почтении памяти погибших защитников, защитниц и мирных жителей Украины.

"Когда будет звучать информация о минуте молчания, движение наземного общественного транспорта не будет останавливаться и будет продолжаться по расписанию", – подчеркнули в КГГА.

Сейчас в "Киевпасстрансе" готовятся к внедрению этого решения.

В КГГА призвали жителей и гостей города приобщаться к памяти и соблюдать минуту молчания, чтя память военных и гражданских, погибших во время войны, развязанной РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что останавливая общественный транспорт во время воздушной тревоги власти столицы руководствуются исключительно рекомендациями военных. Потому что люди, которые в тот момент там находятся, тоже являются мишенью для россиян.

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