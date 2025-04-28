"Никакого празднования и веселья": Поворозник отреагировал на видео с ужином в Вышгороде
Первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник назвал ложной распространённую в сети информацию о том, что в день траура по погибшим в столице он был на праздновании дня рождения. Чиновник назвал распространенное видео атакой на городские власти.
Свою реакцию он обнародовал на личной странице в Facebook.
"Анонимные Telegram-каналы распространили очередную грязную манипуляцию, размещенную на YouTube. Женщина, которая называет себя журналисткой, откровенно лжет (ну потому что очень тщательно выполняет задачу). Видео смонтировано умышленно манипулятивно", – написал Поворозник.
По словам чиновника, никакого празднования не было, "сидели коллеги, ужинали и общались".
Также Поворозник отметил, что в видео обнародовали номера машин представителей городских властей, "что незаконно".
"И, видимо, правоохранительные органы должны объяснить, на основании чего велась слежка. Была ли на нее санкция. Живем ли мы в полицейском государстве, где за любым гражданином без законных оснований могут следить с целью его дискредитации. Расправляться таким образом с неугодными. Могут обнародовать персональные данные. Давить на членов семьи", – написал Поворозник.
Как писали ранее СМИ, согласно расследованию, которое провел Informer, корпоратив был проведен на коммунальной территории Вышгородского "Водоканала" на берегу Киевского моря.
Журналисты напомнили, что 25 апреля в Киеве объявили днем траура по 12 погибшим в Святошинском районе столицы в результате российского удара. Именно в этот день чиновники КГГА устроили праздник.
Журналисты выяснили, что на день рождения к Поворознику пришли:
- руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный;
- заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп;
- директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко;
- заместитель председателя КГГА по земельным вопросам Владислав Андронов;
- заместитель мэра Петр Пантелеев;
- заместитель мэра Валентин Мондриевский;
- заместитель мэра Анна Старостенко;
- директор Департамента финансов исполнительного органа КГГА Владимир Репик;
- пресс-секретарь мэра Оксана Зиновьева;
- начальник управления аналитического обеспечения городского головы Алексей Комаров.
Отметим, что 10 апреля 2025 года начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко объявил об увольнении Николая Поворозника с должности первого заместителя начальника КГВА, которую он занимал с марта 2022 года. Свое решение он объяснил тем, что со стороны Поворозника "неоднократно имели место факты невыполнения поручений начальника КГВА", в частности по поводу отчета об учете пропусков для движения во время комендантского часа. Ткаченко также заявил, что обратится к стражам порядка из-за деятельности Поворозника в бюджетной сфере КГГА, поскольку только в 2024 году БЭБ зафиксировало более 100 нарушений в закупках. В КГГА вскоре уточнили, что это решение не касается должности Николая Поворозника как первого заместителя председателя КГГА.