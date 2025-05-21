'Никаких парков и скверов': в КГГА уточнили планы на ближайшие изменения в бюджет Киева

Среди основных изменений в бюджет-2025, предложенных к внесению на ближайшей бюджетной сессии, и программу экономического и социального развития – важные вопросы относительно работы коммунальных служб и выполнения необходимых для города программ.

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Об этом сообщил заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Владислав Андронов.

"Как секретарь комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности и председатель постоянно действующей рабочей группы, мягко говоря, удивлен заявлением члена этой же группы господина Витренко. Тем более что он лично присутствовал на заседании рабочей группы. Если мы уже разбираемся в статьях бюджета публично, то добавлю от себя. На ближайшей бюджетной сессии планировалось предусмотреть дополнительные средства на критические потребности города: капремонт учреждений социальной сферы, простейших укрытий и защитных сооружений гражданской защиты, обустройство безбарьерной среды и прочее", – отметил Владислав Андронов.

Так, на сессии планировалось выделить дополнительные средства:

на капремонт помещений и зданий учреждений социальной сферы и общественного пространства – 397,9 млн грн;

обустройство безбарьерной среды, в частности входные группы – 55 млн грн, замену окон и дверей в жилом фонде и учреждениях социальной сферы – 311,5 млн грн;

капремонт фасадов, фундаментов, подпорных стенок в учреждениях социальной сферы и жилом фонде – 475 млн грн;

капремонт кровель в жилищном фонде и в учреждениях социальной сферы – 259,6 млн грн;

капитальные ремонты простейших укрытий и защитных сооружений гражданской защиты – 261,6 млн грн;

модернизацию лифтового хозяйства – 344 млн грн;

ремонт жилищного фонда на условиях софинансирования – 35 млн грн;

капремонт стадионов, спортзалов, спортплощадок и бассейнов в учреждениях социальной сферы – 23,5 млн грн;

благоустройство территории, игровые площадки, асфальтовое покрытие на территории учреждений социальной сферы и придомовых территориях жилых домов – 50,7 млн грн;

ремонт и реконструкцию инженерных и электрических сетей, сетей теплоснабжения – 138,9 млн грн;

модернизацию оранжереи СЗН – 46,6 млн грн;

восстановление жилищного фонда в результате ракетных атак – 19 млн грн;

приобретение жилья для детей-сирот и по программам софинансирования – 200 млн грн;

приобретение коммунальной техники – 200 млн грн;

"Киев цифровой" (программа информатизации) – 200 млн грн;

приобретение реабилитационного оборудования – 100 млн грн;

пополнение уставного капитала ЧАО "ХК "Киевгорстрой" – 900 млн грн.

"Как видим, никаких парков и скверов, о которых заявляет господин Витренко, в проекте не было и нет. Только важные вопросы для бесперебойной работы коммунальных служб и выполнения значимых для города программ. Поэтому у меня вопрос к господину Витренко: зачем вы сознательно вводите в заблуждение жителей города, зачем манипулируете цифрами и блокируете решение важных для столицы и ее жителей вопросов? Ответ очевиден – Ваша цель политическая. И Вы делаете все, чтобы дестабилизировать жизнеобеспечение Киева", – добавил Владислав Андронов.