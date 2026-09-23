Никаких новых стеклянных остановок на Лукьяновке в этом году не устанавливали: Киевпасстранс опроверг распространенную в медиа информацию

Информация о якобы недавней установке новых стеклянных остановок общественного транспорта на ул. Глыбочицкой в районе Лукьяновки не соответствует действительности.

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Об этом заявила Киевская городская государственная администрация.

"В СМИ и социальных сетях распространяется информация о якобы недавней установке новых стеклянных остановок общественного транспорта на улице Глыбочицкой в районе Лукьяновки. Эта информация не соответствует действительности", – подчеркнули в КГГА.

Остановки, о которых идет речь в публикациях, были установлены еще в марте 2025 года. С тех пор они ни разу не были повреждены в результате вражеских атак. Кроме того, во время проведения ремонтных работ на прилегающей территории павильоны временно перемещали, а после завершения работ возвращали на место, отметили в городской госадминистрации.

В КГГА отметили, что в 2026 году коммунальное предприятие "Киевпастранс" не закупало стеклянные павильоны для остановок и не проводило работ по их установке.

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Остановки на улице Глыбочицкой обустроили в рамках комплексных работ по обновлению транспортной инфраструктуры. Утверждение, что стеклянные павильоны появились здесь сейчас, после недавних российских атак на Лукьяновку, не соответствует действительности.

Как подчеркнули в КГГА, стеклянные панели таких павильонов изготовлены из закаленного стекла.

"В случае повреждения оно не образует крупных острых осколков, а рассыпается на мелкие малотравматичные фрагменты по принципу автомобильного стекла. Прозрачные конструкции также обеспечивают лучшую обзорность остановки и прилегающей территории", – сообщили в КГГА.

В то же время в ведомстве подчеркивают, что остановки-павильоны не являются укрытиями. Во время воздушной тревоги пассажирам необходимо направляться к ближайшему защитному сооружению.

"Для повышения безопасности пассажиров КП "Киевпастранс" планирует приобрести и установить 14 первичных мобильных укрытий. Часть из них разместят на территории филиалов и обособленных подразделений предприятия, часть – на остановках наземного общественного транспорта, где потребность в таких сооружениях будет определена как первоочередная", – сообщили в Киевской городской государственной администрации.

В КГГА уточнили, что основное помещение каждого такого укрытия будет иметь площадь не менее 30 кв. м и будет рассчитано на одновременное пребывание до 50 человек.

"Призываем СМИ и пользователей социальных сетей не манипулировать фактами, не распространять непроверенную информацию и перед публикацией уточнять данные в официальных источниках", – подчеркнули в администрации.